Ночное ДТП шокировало очевидцев в Алматы

Ночью 12 августа в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина-Сатпаева произошло ДТП. На перекрестке столкнулись Mercedes-Benz G-Wagon и автомобиль Hyundai Sonata, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, оба автомобиля двигались по проспекту Сейфуллина. Mercedes – в северном направлении, Hyundai – ему навстречу, на юг.

В тот момент, когда водитель G-Wagon совершал левый поворот на улицу Сатпаева, Hyundai на полном ходу влетел ему в заднее колесо.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что G-Wagon качнуло, а после – закрутило и опрокинуло на бок.

Фото: Zakon.kz

Hyundai также занесло после столкновения.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель G-Wagon и пассажир Hyundai.

Фото: Zakon.kz

Информация очевидцев аварии разнится. Со слов первых, в момент ДТП G-Wagon завершал маневр на перекрестке.

Фото: Zakon.kz

Вторые утверждают, что G-Wagon пытался "проскочить" перед Hyundai.

Фото: Zakon.kz

Обоих пострадавших госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить истинные обстоятельства произошедшего с помощью камер видеофиксации.

Фото: Zakon.kz

