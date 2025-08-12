#АЭС в Казахстане
Происшествия

Туриста из России зажало камнем на высоте 4 000 метров в горах Алматы

Фото: МЧС РК
Спасатели Министерства по ЧС (МЧС) Казахстана провели ночную операцию с привлечением вертолета на высоте 4 000 метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС 12 августа, вечером 11 августа в Талгарском районе Алматинской области на пике "Физкультурный" массивный камень придавил ногу 72-летнему туристу из России.

"Мужчина получил тяжелую травму и кровотечение. Он был вместе с сыном, но в горах не было связи. Молодому человеку пришлось спуститься на несколько километров, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. На помощь выдвинулись силы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана. Девять спасателей на двух единицах техники и с применением беспилотника направились в горы. Путь к пострадавшему пролегал через каменистые осыпи и ледник, под угрозой камнепадов, в темноте и на высоте более четырех тысяч метров. Добраться удалось только спустя более пяти часов", – рассказали в ведомстве.

спасательная операция в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 11:03

Фото: МЧС РК

Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и начали срочную транспортировку вниз, так как его состояние ухудшалось. Ночью к операции присоединились дополнительные силы.

Утром 12 августа на ледник Богдановича прибыл вертолет "Казавиаспас" МЧС РК. Пострадавшего, его сына и одного из спасателей доставили в аэропорт Боралдай, откуда мужчину перевезли в городскую клиническую больницу Алматы.

Спасательная операция продолжалась более 13 часов в условиях высокогорья и сложного рельефа.

11 августа в МЧС рассказали о случае с подростком в горах Алматы, на которого упал камень. Спасательная операция проходила на высоте 3800 метров.  

