Выносили штучно: в Алматы помощь спасателей потребовалась десяткам хомяков и баранов

Ночью 11 августа в Алматы помощь спасателей потребовалась животным – баранов и хомяков вызволили из горящего помещения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали, что в 23:23 на пульт "112" поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по проспекту Райымбека. Через 4 минуты первые пожарные расчеты прибыли на место.

"Горела кровля отдельно стоящего хозяйственного блока на площади 40 м². В ходе разведки установлено, что внутри помещения находились животные. Благодаря оперативным действиям пожарных с места пожара были спасены 19 хомяков и 10 баранов", – сообщили в ведомстве.

Пожар локализовали в 23:57 и полностью ликвидировали в 00:05. Жертв и пострадавших нет.

На видео, опубликованном ДЧС, видно, что хомяков штучно доставали из массивной клетки и передавали через окно.

