Происшествия

"Не мог выбраться": житель Алматы чуть не погиб в болоте

Фото спутника, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 07:50 Фото: pexels
В Турксибском районе города Алматы, на озере по улице Майлина, мужчина оказался в беде – он застрял в заболоченной местности, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об инциденте поступило в ДЧС г. Алматы. Для проведения спасательной операции на место отправили оперативную группу РОСО МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Прибывшие спасатели оперативно приступили к действиям и установили, что мужчина не мог самостоятельно выбраться из трясины.

Пострадавшего извлекли и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что времянка и баня сгорели на территории частного дома в Алматы.

Аксинья Титова
