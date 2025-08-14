"Не мог выбраться": житель Алматы чуть не погиб в болоте

В Турксибском районе города Алматы, на озере по улице Майлина, мужчина оказался в беде – он застрял в заболоченной местности, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об инциденте поступило в ДЧС г. Алматы. Для проведения спасательной операции на место отправили оперативную группу РОСО МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Прибывшие спасатели оперативно приступили к действиям и установили, что мужчина не мог самостоятельно выбраться из трясины.

Пострадавшего извлекли и передали сотрудникам полиции.

