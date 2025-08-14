Катание на "диване" превратилось в борьбу за жизнь: скандальный случай на Балхаше

Поездка на Балхаш для семьи из Астаны едва не закончилась трагедией, сообщает Zakon.kz.

Историей в Instagram поделилась Аружан Магзум. Это произошло 8 августа 2025 года в зоне отдыха "Коктем".

"Мы приехали с родными отдохнуть. Решили прокатиться на водном аттракционе "диван" – специально выбрали его, потому что он считается самым безопасным в отличие от "банана", "лягушки" и гидроциклов. Братья в это время готовили шашлыки. Едва подошли к катеру, как сотрудники начали отпускать непристойные шуточки и пытаться "подкатывать". Мы сразу дали понять: нам это неинтересно, мы хотим просто спокойно покататься. Подруга, имея небольшой опыт вождения, села за гидроцикл. Мы с четырьмя сестрами сели на "диван" и несколько раз предупреждали: никаких резких маневров и выбросов в воду, потому что не все умеют плавать. В ответ они усмехнулись: "Да-да, безопасно, быстрее садитесь", на ходу натягивая на нас жилеты", – написала девушка.

Сначала, по ее словам, все шло хорошо. А потом стало трясти и бросать на волнах. Девушки бились друг о друга и в итоге стали просить, чтобы их отвезли на берег.

"Но они, не послушав нас, сделали один резкий – специальный крутой поворот, который все изменил. Мы все полетели в воду. Я сразу поплыла к сестренке, которая не умеет плавать, она тонула и барахталась в воде, потому что ей неправильно одели жилет. Я приподнимала ее, чтобы она могла дышать. Две другие сестры тащили "диван" поближе, чтобы мы могли за него зацепиться. Все это время водители катера стояли и насмехались, глядя, как мы боремся за жизнь, и не реагировали на наши крики о помощи. В какой-то момент моя сестренка потеряла сознание – ее голова ушла под воду. Только тогда один из водителей прыгнул в воду и начал плыть в нашу сторону. А второй, оставаясь на катере, нажал на газ! Купальник моей другой сестренки, которая тащила "диван", намотался на веревку, ее тащило по воде, она захлебывалась, не могла поднять голову из-за жилета и тонула. Мы кричали: "Стой!" – водитель даже не обернулся. Ее спасла другая сестра, выдернув на поверхность", – продолжила Аружан.

К ним подъехала подруга на гидроцикле, и вместе они подняли тонувшую сестру без сознания на транспорт.

На берегу одна из сестер потеряла сознание, упала на песок и начала глотать язык. На место вызвали скорую.

"Сотрудники все это время стояли и продолжали смеяться, не оказывая никакой помощи. Скорая приехала и забирала моих трех сестер одну за другой. Я вызвала полицию. Мы ждали 2 часа на месте происшествия, никто не приехал. Только после десятого звонка мне сказали, что полицейские "направились в больницу", – пишет девушка.

Двум ее сестрам поставили диагноз "аспирационная пневмония". Вода попала в легкие и образовался отек.

Пострадавшие хотят добиться наказания тех, кто устроил им такой "аттракцион".

В полиции отреагировали на пост.

"8 августа текущего года в полицию обратилась 24-летняя жительница Астаны с заявлением об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все лица, причастные к инциденту, установлены и допрошены. Проводится полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, а также на привлечение виновных к строгой ответственности в рамках закона", – прокомментировали в Департаменте полиции Карагандинской области.

Там заверили, что виновные понесут заслуженное наказание.

