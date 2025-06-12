Стартап на каникулах: 13-летний школьник из Балхаша превратил идею в бизнес

13-летний балхашец открыл свой бизнес. Мальчик запустил производство сувениров для гостей города. Помимо своего дела, таким образом он решил развивать туристическую сферу в Балхаше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Компьютерные игры, социальные сети, прогулки с друзьями – так в представлении многих взрослых проводит каникулы среднестатистический подросток. Родители жалуются, что молодым людям сейчас ничего не интересно, они предпочитают праздный образ жизни и тратят время впустую. Но 13-летний Илья Утегенов из Балхаша разрушает все эти стереотипы. В своем юном возрасте мальчик решил запустить бизнес.

Фото из личного архива героя

"Я давно хотел зарабатывать деньги своим трудом. Говорил маме об этом не раз, предлагал придумать что-то для сезона туризма в Балхаше. Как-то я познакомился с одним бизнесменом, мы разговорились, и я озвучил, что хотел бы работать, чтобы это было интересно для туристов. Он подсказал идеи, что актуально летом. Так родилась идея продажи сувениров с символикой Балхаша. Я хочу, чтобы о нашем городе знали далеко за его пределами", – рассказал Илья Утегенов корреспонденту Zakon.kz.

Туристический сезон в Балхаше начинается в июне и заканчивается в августе. По международным меркам это довольно короткий срок, но при этом поток гостей в город на берегу озера с каждым годом растет. Большая часть бизнеса делает ставку на услуги по размещению. На побережье "как грибы после дождя" появляются зоны отдыха. А вот ниша сувенирной продукции остается недостаточно развитой. Ее и решил занять подросток.

Фото из личного архива героя

"Я изготавливаю магниты на холодильник, подставки под телефон, часы с символикой Балхаша – все выполнено из дерева. Ищу картинки в интернете, которые хотел бы видеть на своих изделиях, вместе с мамой разрабатываем дизайн и передаем заказ в деревообрабатывающий цех. Я сам присутствую на всех стадиях производства, все контролирую. Особенность моих магнитов в том, что на них есть фразы комика Жорика Вартанова, которые связаны с отдыхом в Балхаше. Магниты получаются красивые и с юмором". Илья Утегенов

Начинание молодого предпринимателя всецело поддерживает мама Дарига Утегенова. Она помогает на всех стадиях производства, в логистике и в деловых коммуникациях – в силу возраста начинающего бизнесмена не все воспринимают его всерьез. Кроме того, помощь взрослых необходима в юридических вопросах.

Фото из личного архива героя

"Я занимаюсь массажем, у меня есть ИП. Так как Илья несовершеннолетний, ему открыть ИП не представляется возможным. Поэтому я оформила новое направление в своей работе – розничная торговля. Оплата за изделия Ильи идут по безналичному расчету, через QR-код. Когда он рассказал мне о своей идее, я, конечно, его поддержала. Мне нравится, как он горит этим делом, с какой ответственностью подходит. Видеть своего ребенка увлеченным – большое счастье". Мама Ильи Дарига Утегенова

Точками сбыта своей продукции Илья определил зоны отдыха. Ведь именно там находится основное число туристов. Он сам разрабатывает и устанавливает небольшие витрины, размещает товар.

"Мы планируем открыть 10 точек продаж в городе и за его пределами. Хотим охватить зоны отдыха, магазины и кафе, где есть большая проходимость. Для каждой точки изготавливается витрина. Я хожу в цех, участвую в сборке, выполняю задания, которые дают мне в цеху". Илья Утегенов

Фото из личного архива героя

Стартап юного предпринимателя работает совсем недолго, но уже начал приносить свои плоды. Пока изготовлено около 50 изделий. Но их число будет расти. В 2024 году Балхаш официально посетили около 135 тысяч человек. В этом ожидается увеличение числа гостей. А значит, и потенциальных покупателей, которые не против увезти с собой частичку отдыха на озере Балхаш.

"Мне очень нравится заниматься бизнесом, брать ответственность за то, что я делаю. Это интересно, я консультируюсь и прислушиваюсь к мнению предпринимателя, который давно в этом деле. Сейчас ведем переговоры с большим отелем в Бурабае, хотим там тоже выставить витрину с сувенирами – с символикой Бурабая. Планируем расширять ассортимент продукции. Скоро появятся в продаже еще и брелоки".

Фото из личного архива героя

Илья, как рассказывает мама, активный ребенок. Он не привык сидеть на месте, всегда ищет новые увлечения и добивается в них успеха.