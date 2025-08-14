#АЭС в Казахстане
Происшествия

Рухнувший на девочку шкаф: в Астане возбуждено уголовное дело

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 03:53 Фото: polisia.kz
После инцидента в одном из столичных спорткомплексов полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что мебель рухнула на ее дочь 13 августа, когда та пришла переодеться после плавания в бассейне. По предварительному диагнозу есть сотрясение мозга, множественные ушибы и внутренние переломы лицевых костей, передает "Первый канал "Евразия".

"После данного инцидента мы полностью все шкафы закрепили. Теперь шкафы действительно закреплены надежно и опасность не представляют", – уверяют сотрудники спорткомплекса.

Сейчас на месте происшествия проводится служебная проверка. Со слов сотрудников спорткомплекса, там готовы оказать необходимую помощь для лечения их несовершеннолетней клиентки.

"Самое главное и для нас, и как и для родителей – это, чтобы состояние здоровья девочки стабилизировалось", – отметили в спорткомплексе.

В департаменте полиции журналистам телеканала рассказали, что возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Большом Алматинском ущелье в районе "Лунной поляны" девятилетний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.

