#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Происшествия

Дважды пытался сбить людей: беглеца из России нашли в Астане

задержание, Россия, прокуратура, Новосибирск, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 13:29 Фото: Telegram/prokuratura_nso
В Астане задержан водитель, который, сидя за рулем грузовика, дважды пытался сбить людей возле одного подъезда в Новосибирске. Его обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия прокуратуры Новосибирской области, 10 августа 2025 года водитель за рулем грузового автомобиля с целью убийства дважды совершил наезд на на группу граждан.

Обвиняемый скрылся. Его объявили в межгосударственный розыск.

Уже 14 августа подозреваемого задержали в Астане. Мужчина планировал перебраться в Азербайджан.

"В настоящее время проводятся первоначальные мероприятия по экстрадиции обвиняемого в Россию", – подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям (покушение на убийство двух или более лиц).

Ранее мы сообщали, что из России экстрадировали казахстанца, осужденного за наркоторговлю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Туристка сорвалась с тропы в ущелье Заилийского Алатау
Происшествия
12:27, Сегодня
Туристка сорвалась с тропы в ущелье Заилийского Алатау
Прекращено расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата
Происшествия
09:25, Сегодня
Прекращено расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата
Рухнувший на девочку шкаф: в Астане возбуждено уголовное дело
Происшествия
03:53, 15 августа 2025
Рухнувший на девочку шкаф: в Астане возбуждено уголовное дело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: