Дважды пытался сбить людей: беглеца из России нашли в Астане
В Астане задержан водитель, который, сидя за рулем грузовика, дважды пытался сбить людей возле одного подъезда в Новосибирске. Его обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц, сообщает Zakon.kz.
По версии следствия прокуратуры Новосибирской области, 10 августа 2025 года водитель за рулем грузового автомобиля с целью убийства дважды совершил наезд на на группу граждан.
Обвиняемый скрылся. Его объявили в межгосударственный розыск.
Уже 14 августа подозреваемого задержали в Астане. Мужчина планировал перебраться в Азербайджан.
"В настоящее время проводятся первоначальные мероприятия по экстрадиции обвиняемого в Россию", – подчеркнули в прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям (покушение на убийство двух или более лиц).
