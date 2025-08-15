Дважды пытался сбить людей: беглеца из России нашли в Астане

В Астане задержан водитель, который, сидя за рулем грузовика, дважды пытался сбить людей возле одного подъезда в Новосибирске. Его обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия прокуратуры Новосибирской области, 10 августа 2025 года водитель за рулем грузового автомобиля с целью убийства дважды совершил наезд на на группу граждан.

Обвиняемый скрылся. Его объявили в межгосударственный розыск.

Уже 14 августа подозреваемого задержали в Астане. Мужчина планировал перебраться в Азербайджан.

"В настоящее время проводятся первоначальные мероприятия по экстрадиции обвиняемого в Россию", – подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям (покушение на убийство двух или более лиц).

