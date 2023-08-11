Подозреваемых в двойном убийстве задержали полицейские Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали двух подозреваемых в двойном убийстве, которое произошло во дворе частного дома города Арысь 5 августа. Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать третьего участника преступления, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Жепартамента полиции Туркестанской области, тяжкое преступление, двойное убийство, находится в расследовании. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить трех подозреваемых, все они оказались жителями города Арысь, передает КТК.

"Двое задержаны. Подозреваемые водворены в ИВС. Изъяты вещественные доказательства. В настоящее время принимаются все необходимые меры, направленные на задержание третьего подозреваемого. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Дело расследуют по статье "Убийство", 99 УК РК. Как сказано в сообщении, для расследования создана специальная группа по поручению начальника Департамента полиции.

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. Как стало известно позднее со слов очевидцев случившегося, нападавшие стреляли из автомата, погибли двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый.