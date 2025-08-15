Объехавший полмира на мотоцикле россиянин попал в серьезную аварию на Большом Алматинском озере

Россиянин Дмитрий Яшаяев путешествует по миру на мотоцикле. На днях он приехал в Алматы, и этот пункт назначения стоил ему серьезных травм, сообщает Zakon.kz.

Путешественнику решили показать местную достопримечательность – Большое Алматинское озеро (БАО), при возвращении с которого Дмитрий попал в жесткое ДТП. Информацией о случившемся поделилась в Facebook Евгения Шестакова, которая была рядом.

"Человек полмира проехал, на спуске с БАО Диму ушатали, парень 16 лет вылетел на встречку... ...Дима медленно вниз катился, даже не газовал, а тот вверх со всей дури валил и из-за слепого поворота вылетел на таран", – написала она.

Из ее комментариев стало известно, что Дмитрий Яшаяев был в пути три недели и в Алматы заехал на сутки.

"Мы решили ему наши горы показать. В прошлый раз показали Чимбулак, а тут же на БАО не пускают на мотиках. Взяли электробайк Диме, нам – квадроцикл...", – рассказала Евгения 14 августа.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего. Второго участника аварии тоже забрали – в детскую больницу.

Сегодня, 15 августа, Евгения сообщила, что у Яшаяева шесть переломов. Его прооперировали.

Между тем редакции Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по факту этого столкновения в полицию никто не обращался.

В соцсетях появилось видео столкновения.

В мае 2025 года мотопутешественник рассказывал о своей "кругосветке", совершенной в 2023 году. Тогда он побывал в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Ранее спасатели Министерства по ЧС провели операцию по эвакуации с высоты 4000 метров пострадавшего туриста из России.

