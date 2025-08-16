Мальчик получил серьезные травмы, упав с лошади: потребовался вертолет для спасения

Вертолет АО "Казавиаспас" экстренно транспортировал пострадавшего мальчика в Мангистауской области, cообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, экипаж "Казавиаспас" совершил вылет по линии медицинской авиации для экстренной транспортировки ребенка 2014 года рождения. Мальчик получил многочисленные травмы в результате падения с лошади.

"Маршрут пролегал по направлению Актау – Жанаозен – Актау. С учетом состояния пациента было принято решение произвести посадку на парковочной площадке областной детской больницы, чтобы максимально сократить время доставки к врачам", – разъяснили в пресс-службе министерства.

Благодаря слаженным действиям экипажа и медицинских специалистов удалось оперативно доставить пострадавшего для оказания необходимой помощи. Полет выполнили командир воздушного судна Османов Мирахмад и второй пилот Серікұлы Бақдәулет.

Ранее пилоты вертолета "Казавиаспас" помогли беременной женщине, в срочном порядке доставив ее из города Зайсана в медицинское учреждение Усть-Каменогорска.