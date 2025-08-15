#АЭС в Казахстане
Происшествия

Прекращено расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 09:25 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области прекращено расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата, 16-летнего подростка, убийство которого произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2025 года стало известно агентству Kazinform.

"По факту пожара в доме Каржаубая Нурымова (отца Шерзата. – Прим. ред) в настоящее время сроки досудебного расследования приостановлены в соответствии с п. 5 ч. 7 ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса РК (в связи с выполнением процессуальных действий по оказанию правовой помощи)", – говорится в ответе прокуратуры Алматинской области на официальный запрос агентства.

3 августа 2025 года адвокат Мейрман Шекеев сообщил, что прекращено уголовное дело о смерти Нурканата Гайыпбаева – дяди Шерзата Полата. При этом он отметил, что будет ходатайствовать о возобновлении дела.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 09:25
Суд огласил приговор: убийце Шерзата 23 года тюрьмы, остальным от 7 до 20 лет лишения свободы

Позднее стало известно, что уголовное дело в отношении Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", направлено в Талгарский районный суд. О нем в Сети заговорили после убийства 16-летнего Шерзата Полата.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
