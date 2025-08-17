10-летний мальчик забрался на недостроенный мост в Алматы: пришлось вызывать МЧС

Поздним вечером в Алатауском районе Алматы спасателям пришлось разворачивать трехколенную лестницу, чтобы снять с высоты мальчика, сообщает Zakon.kz.

10-летний ребенок забрался на недостроенный наземный пешеходный мост, испугался и не смог спуститься самостоятельно.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы аккуратно спустили ребенка вниз и провели с ним профилактическую беседу о правилах безопасности.

Тем временем в Туркестанской области годовалый малыш провалился в уличный туалет. Взрослые не смогли его достать самостоятельно и обратились за помощью к спасателям.