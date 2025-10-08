Масштабные обыски на востоке Казахстана: изъяты крупные суммы и 6,7 кг золота
Следователи установили, что один из заместителей директора филиала НАО "Правительство для граждан", действуя в группе с иными лицами, организовали незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО "EastGoldStone".
Добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.
В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
"В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тысяч долларов наличными, на которые с санкции суда наложен арест".Пресс-служба АФМ РК
Также известно, что подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Материал по теме
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области в ходе масштабной проверки выявили 12 предприятий, добывающих полезные ископаемые незаконно, включая золото и серебро, без экологических разрешений и за пределами лицензированных участков.