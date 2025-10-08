#АЭС в Казахстане
События

Масштабные обыски на востоке Казахстана: изъяты крупные суммы и 6,7 кг золота

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 10:10 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области продолжает расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района, сообщает Zakon.kz.

Следователи установили, что один из заместителей директора филиала НАО "Правительство для граждан", действуя в группе с иными лицами, организовали незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО "EastGoldStone".

Добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.

В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

"В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тысяч долларов наличными, на которые с санкции суда наложен арест".Пресс-служба АФМ РК

Также известно, что подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области в ходе масштабной проверки выявили 12 предприятий, добывающих полезные ископаемые незаконно, включая золото и серебро, без экологических разрешений и за пределами лицензированных участков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
