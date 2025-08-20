Ударила головой о край лавочки: в Алматы против воспитателя детсада завели уголовное дело
В государственном детском саду №40 города Алматы на видео попал инцидент с рукоприкладством со стороны воспитателя в отношении малолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как сотрудница учреждения хватает воспитанника за плечи, резко дергает, а затем, присев на корточки, ударяет его головой о край лавочки. От сильного удара у ребенка образовалось глубокое рассечение на лбу.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Объективные обстоятельства устанавливаются, после чего будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что воспитательницу наказали за избиение девочки в Костанайской области.
