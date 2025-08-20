#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Происшествия

Ударила головой о край лавочки: в Алматы против воспитателя детсада завели уголовное дело

маленького ребенка ударила воспитатель детсада в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 18:33 Фото: pixabay
В государственном детском саду №40 города Алматы на видео попал инцидент с рукоприкладством со стороны воспитателя в отношении малолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как сотрудница учреждения хватает воспитанника за плечи, резко дергает, а затем, присев на корточки, ударяет его головой о край лавочки. От сильного удара у ребенка образовалось глубокое рассечение на лбу.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Объективные обстоятельства устанавливаются, после чего будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что воспитательницу наказали за избиение девочки в Костанайской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Опека вмешалась в дело об издевательствах над детьми в Актау
Происшествия
19:08, Сегодня
Опека вмешалась в дело об издевательствах над детьми в Актау
Два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау
Происшествия
18:51, Сегодня
Два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау
При помощи детей в Астане незаконно собрали на "пожертвования" 340 млн тенге
Происшествия
18:21, Сегодня
При помощи детей в Астане незаконно собрали на "пожертвования" 340 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: