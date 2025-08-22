Полиция Жетысу вышла на подпольных продавцов запрещенных вейпов

В Жетысу задержали супругов за торговлю запрещенными вейпами, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 августа 2025 года, об этом сообщили в пресс-службе ДП региона.

27-летний местный житель продал вейпы через мессенджер, доставку выполнил курьер. Позже была задержана его супруга и 28-летний мужчина, в машине которого нашли и изъяли 275 электронных устройств. Также пойман 20-летний "таксист", подрабатывавший доставкой запрещенных товаров.

В полиции напомнили, что вейпы представляют угрозу здоровью и вызывают зависимость, особенно у молодежи. За их продажу и распространение предусмотрена уголовная ответственность.

