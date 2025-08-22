От взрыва машины в Шахтинске загорелись балконы дома

22 августа по ул. Мичурина города Шахтинск Карагандинской области возле жилого пятиэтажного дома загорелся и взорвался автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Водитель поставил свою машину у одного из подъездов многоэтажки и отошел, передает "КТК". Спустя несколько мгновений раздался сильный хлопок, и пламя охватило авто. Затем огонь перекинулся на балконы.

Кто-то из жильцов успел выбежать сам, некоторых спасали уже пожарные. Огонь потушили за полчаса, не дав ему распространиться на квартиры. Оказалось, в сгоревшем авто стояла система газобаллонного оборудования.

"Огонь охватил балконы второго и третьего этажей пятиэтажного жилого дома. По прибытии к месту силами и средствами департамента по ЧС из жилого дома были эвакуированы 10 человек на безопасное расстояние", – рассказал заместитель начальника управления ДЧС Карагандинской области Курмет Рахметов.

Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавших нет.

В этот же день серьезный пожар разгорелся в горах Алматинской области.