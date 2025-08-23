Тяжелого пациента экстренно доставили из поселка в Кызылорду на вертолете
Фото: пресс-служба МЧС РК
Вертолет "Казавиаспас" МЧС РК выполнил экстренную транспортировку 36-летнего жителя поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в МЧС, полет проходил под руководством командира воздушного судна Баймусы Оркен и второго пилота Расулбека Ахметова.
"Вертолет подготовили ведущий инженер Ерсултан Зекеев и авиатехник Асхат Жумабеков. В результате слаженной работы экипажа и медицинских работников пациент был оперативно доставлен в медицинское учреждение Кызылорды", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау.
