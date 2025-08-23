#АЭС в Казахстане
Происшествия

Около 100 туристов аплодировали спасателям Акмолинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 20:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Бурабайском районе Акмолинской области два автобуса, следовавших из столицы, увязли в грязи в труднопроходимом участке полевой дороги. На борту находились 99 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, получив сигнал о происшествии, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту инцидента.

"Работы по отбуксировке транспортных средств на очищенный участок дороги проходили под бурные овации туристов. Пострадавших нет. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Спасатели всегда рядом!" – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
