Происшествия

Сбор грибов для карагандинки обернулся спасательной операцией

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 22:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Каркаралинском районе на территории национального парка сотрудники МЧС оказали помощь 25-летней девушке, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, женщина при сборе грибов получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться.

"Прибывшие на место спасатели положили пострадавшую на медицинские носилки и передали бригаде скорой помощи".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что около 100 туристов аплодировали спасателям Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
