Сбор грибов для карагандинки обернулся спасательной операцией

В Каркаралинском районе на территории национального парка сотрудники МЧС оказали помощь 25-летней девушке, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, женщина при сборе грибов получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться.

"Прибывшие на место спасатели положили пострадавшую на медицинские носилки и передали бригаде скорой помощи". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

