Сбор грибов для карагандинки обернулся спасательной операцией
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Каркаралинском районе на территории национального парка сотрудники МЧС оказали помощь 25-летней девушке, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, женщина при сборе грибов получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться.
"Прибывшие на место спасатели положили пострадавшую на медицинские носилки и передали бригаде скорой помощи".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что около 100 туристов аплодировали спасателям Акмолинской области.
