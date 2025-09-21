Подросток разъезжал на грузовике по дорогам Астаны

В Астане полицейские задержали грузовой HOWO, которым управлял 16-летний подросток. На него и его мать составили протоколы.

В Астане полицейские во время патрулирования на улице Жумекена Нажимеденова остановили грузовой автомобиль HOWO. За рулем оказался 16-летний подросток без водительских прав.

В присутствии его матери составили протокол на самого нарушителя. Отдельный протокол оформили и в отношении женщины, на которую зарегистрирован автомобиль, — за передачу управления транспортом лицу без удостоверения.

В полиции подчеркнули, что недопустимо сажать за руль несовершеннолетних, а соблюдение правил дорожного движения — общая ответственность всех участников.

Ранее в МВД обратились к водителям по поводу обновленных правил проверки на опьянение.