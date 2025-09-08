#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Происшествия

В горах Заилийского Алатау турист получил травму и не смог спуститься в город

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 21:58 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе озера Маншук Маметовой во время восхождения молодой человек получил травму ноги. На помощь выехал экипаж спасателей контрольно-спасательного поста "Туюк-су", сообщает Zakon.kz.

Доехав на служебной машине до озера №6, спасатели продолжили путь пешком.


"Навстречу спасателям вышла группа альпинистов, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Спасатели приняли мужчину и транспортировали его в альплагерь, откуда доставили до "Медео". Там его передали бригаде скорой медицинской помощи".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подросток сломал шею и пережил клиническую смерть на соревнованиях
Происшествия
21:09, Сегодня
Подросток сломал шею и пережил клиническую смерть на соревнованиях
300 брошенных электросамокатов за неделю помещены на штрафстоянку Шымкента
Происшествия
18:51, Сегодня
300 брошенных электросамокатов за неделю помещены на штрафстоянку Шымкента
Детская игра закончилась пожаром в СКО
Происшествия
18:34, Сегодня
Детская игра закончилась пожаром в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: