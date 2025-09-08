В горах Заилийского Алатау турист получил травму и не смог спуститься в город

Фото: пресс-служба МЧС РК

В районе озера Маншук Маметовой во время восхождения молодой человек получил травму ноги. На помощь выехал экипаж спасателей контрольно-спасательного поста "Туюк-су", сообщает Zakon.kz.

Доехав на служебной машине до озера №6, спасатели продолжили путь пешком.

"Навстречу спасателям вышла группа альпинистов, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Спасатели приняли мужчину и транспортировали его в альплагерь, откуда доставили до "Медео". Там его передали бригаде скорой медицинской помощи". Пресс-служба МЧС РК

