Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы

Спасательную операцию сотрудники ДЧС Алматы провели на пике Сатпаева. Помощь потребовалась двум туристкам, сообщает Zakon.kz.

Одна из девушек во время восхождения подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни. На высоте более 4300 метров спуск самостоятельно был невозможен.

"На помощь выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС. Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты – пришлось прочесывать склон", – рассказали в ДЧС.

Через несколько часов подъема установили визуальный контакт. Девушки заплакали, когда поняли, что их нашли.

Туристок сопроводили вниз и доставили к эко-посту, где ждали родные. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее спасатели с помощью дрона искали 83-летнего пенсионера, который пропал в горах области Жетысу.