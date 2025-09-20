#АЭС в Казахстане
События

Израильтянку спасли в горах Алматы

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 10:13 Фото: МЧС РК
В горах Алматы спасатели МЧС эвакуировали иностранную туристку с пика Пионер, сообщает Zakon.kz.

Накануне во время спуска с пика Пионер одна из участниц туристической группы получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение. Инструктор группы сообщил о происшествии, после чего на место выдвинулся экипаж спасателей Контрольно-спасательного поста "Туюк-Су", пишет МЧС 20 сентября 2025 года.

Фото: МЧС РК

Состояние пострадавшей оценивалось как стабильное, однако она жаловалась на сильные боли в правой ноге. Спасатели оказали доврачебную помощь и организовали транспортировку до подножия.

Пострадавшей оказалась гражданка Израиля 1990 года рождения. Медики диагностировали у нее закрытый перелом пяточной кости и доставили в городскую клиническую больницу.

18 сентября иностранных туристов спасли в горах ВКО.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
