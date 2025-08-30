Пожар разгорелся в горах Алматинской области

Пламя в горах заметили очевидцы в Алматы. Возгорание произошло в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, сообщает Zakon.kz.

Редакция Zakon.kz запросила информацию в департаменте по ЧС Алматинской области. В ведомстве ответили, что 30 августа в 13:50 в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, на территории государственного земельного запаса в горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади около 15 гектаров.

Для координации действий на месте был организован оперативный штаб. Созданы три боевых участка, по двум из которых достигнута локализация. Сложность тушения пожара заключалась в порывах шквального ветра скоростью до 15-20 м/с, а также в сложном горном рельефе, местами со склонами до 60-80 градусов.



Для ликвидации возгорания были задействованы силы и средства: 85 человек и 12 единиц техники, ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинская часть 28237 МЧС РК, а также местные исполнительные органы. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось о том, что дети аплодисментами поблагодарили пожарных Уральска.