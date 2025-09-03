Боеприпас обнаружил на улице житель Аягоза

3 сентября в Аягозе области Абай полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов из дома после обнаружения подозрительного предмета, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 70-летний местный житель, проходя мимо, заметил металлический объект, внешне напоминающий снаряд, и незамедлительно сообщил об этом по номеру "102".

"На место прибыли сотрудники полиции, специалисты-саперы специальных подразделений МВД РК и сотрудники ДЧС. После обследования выяснилось, что предмет не представляет угрозы: это оказалась использованная кассетная мина, которая не является взрывоопасной". Пресс-служба ДП области Абай

Как уточняется, предмет передан в РГК "Восток" для последующей утилизации.

Департамент полиции области Абай напоминает гражданам: при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно звонить в полицию по телефону "102".

