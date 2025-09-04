Алматинка задержана в Шымкенте: в полиции назвали причину

В ходе республиканского ОПМ "Қарасора-2025" сотрудники Департамента полиции Шымкента пресекли канал поставки синтетических наркотиков в город, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября 2025 года заявили в пресс-службе городского ДП:

"В результате оперативных мероприятий была задержана жительница Алматы. В багажнике ее автомобиля обнаружено более 2 кг синтетических наркотиков. Также стражами порядка был задержан местный житель, занимавшийся бесконтактным способом сбыта синтетических веществ. При проверке по месту его проживания изъято свыше 200 гр. психотропных средств".

По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

"Подозреваемые водворены в ИВС". Пресс-служба ДП Шымкента

Полиция напоминает гражданам: участие в незаконном обороте наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.

2 сентября 2025 года стало известно, что в Жамбылской области проведена специальная операция по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом психотропных веществ.