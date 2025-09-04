#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Происшествия

Алматинка задержана в Шымкенте: в полиции назвали причину

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:39 Фото: pexels
В ходе республиканского ОПМ "Қарасора-2025" сотрудники Департамента полиции Шымкента пресекли канал поставки синтетических наркотиков в город, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября 2025 года заявили в пресс-службе городского ДП:

"В результате оперативных мероприятий была задержана жительница Алматы. В багажнике ее автомобиля обнаружено более 2 кг синтетических наркотиков. Также стражами порядка был задержан местный житель, занимавшийся бесконтактным способом сбыта синтетических веществ. При проверке по месту его проживания изъято свыше 200 гр. психотропных средств".

По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

"Подозреваемые водворены в ИВС".Пресс-служба ДП Шымкента

Полиция напоминает гражданам: участие в незаконном обороте наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.

2 сентября 2025 года стало известно, что в Жамбылской области проведена специальная операция по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом психотропных веществ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен
Происшествия
12:23, Сегодня
В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен
Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Происшествия
10:27, Сегодня
Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Происшествия
10:19, Сегодня
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: