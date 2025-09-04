#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Происшествия

31-летнего рэпера с пакетом "синтетики" задержали в Актобе

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
В Актобе задержан 31-летний рэп-исполнитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, мужчина при задержании был за рулем.

"При личном досмотре у него изъят зип-пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это синтетическое наркотическое средство. Медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения за рулем в состоянии наркотического опьянения", – добавили там.

По факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, судом нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а также лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Между тем сегодня в Астане задержали посетителей клубов за использование "веселящего газа".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Алматинка задержана в Шымкенте: в полиции назвали причину
Происшествия
15:39, Сегодня
Алматинка задержана в Шымкенте: в полиции назвали причину
В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен
Происшествия
12:23, Сегодня
В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен
Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Происшествия
10:27, Сегодня
Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: