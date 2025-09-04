31-летнего рэпера с пакетом "синтетики" задержали в Актобе
Фото: Zakon.kz
В Актобе задержан 31-летний рэп-исполнитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в полиции, мужчина при задержании был за рулем.
"При личном досмотре у него изъят зип-пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это синтетическое наркотическое средство. Медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения за рулем в состоянии наркотического опьянения", – добавили там.
По факту возбуждено уголовное дело.
Кроме того, судом нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а также лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Между тем сегодня в Астане задержали посетителей клубов за использование "веселящего газа".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript