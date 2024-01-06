Лишенная прав 51-летняя женщина снова села пьяной за руль в Актобе

51-летняя жительница Актобе неоднократно попадала в поле зрения полицейских за езду в состоянии опьянения, сообщает Zakon.kz.

По данным руководителя пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболата Саркулова, медицинское освидетельствование выявило, что женщина водила машину в состоянии легкой степени алкогольного опьянения.



"Как выяснилось, нарушительница не первый раз садится за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Она была лишена водительских прав в 2021 году. Однако это не остановило ее, и она вновь нарушила закон", – сообщили в полицейском ведомстве.

Автоледи водворена в изолятор временного содержания. В отношении ее проводится досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и пожизненное лишение водительского удостоверения.

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