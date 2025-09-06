Автоледи врезалась в стену многоэтажки в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске женщина за рулем своего авто не справилась с управлением и въехала в пятиэтажное здание, сообщает Zakon.kz.

В ДП ВКО рассказали, что 5 сентября 2025 года в Усть-Каменогорске, во дворе одного из жилых домов по улице Утепова, водитель автомобиля марки Subaru Forester, не справившись с управлением, допустила наезд на здание. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось на бок.

"Водитель доставлена в медицинское учреждение для обследования. Других пострадавших нет", – уточнили сотрудники полиции.

Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при управлении транспортом, а также выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям. Особенно важно проявлять осторожность во дворах жилых домов, где движение ограничено и возможно внезапное появление пешеходов.

Между тем в Костанае автоугонщик устроил ДТП с тремя машинами, однако его сдали отпечатки пальцев.