Подросток сломал шею и пережил клиническую смерть на соревнованиях

15-летний спортсмен находится в тяжелом состоянии в реанимации, получив серьезную травму во время участия в соревнованиях по казакша курес в Ерейментау, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области во время турнира по казахской борьбе юноша 2010 года рождения, обладатель I спортивного разряда и опытный борец, сломал шею во время состязаний.

Согласно распространенным в СМИ данным, подросток выступал в весовой категории до 50 кг. Во время схватки со своим соперником он получил серьезную травму шейного отдела позвоночника и потерял сознание.

По данным Nayza_kokshe, при осмотре была констатирована клиническая смерть.

Отмечается, что на место происшествия оперативно подоспел дежуривший реаниматолог, который провел мальчику сердечно-легочную реанимацию. После стабилизации состояния спортсмена доставили в Ерейментаускую районную больницу. Там врачи восстановили сердечную деятельность и подключили подростка к аппарату искусственной вентиляции легких.

"После оказания первой помощи было принято решение о транспортировке борца в столицу. С помощью санитарной авиации его доставили в многопрофильную городскую детскую больницу №2 Астаны. Там состоялся срочный консилиум с участием главного детского нейрохирурга Министерства здравоохранения Казахстана, после чего началась интенсивная терапия", – отмечается в информации.

На данный момент спортсмен находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. За его здоровье борются медики. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как уточняется, после инцидента соревнования были приостановлены.

Месяц назад стало известно, что в Жамбылской области подросток выстрелил в челюсть друга из винтовки. Мальчик остался жив.