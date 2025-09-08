#АЭС в Казахстане
События

В Черногории задержаны казахстанцы, находящиеся в международном розыске

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 15:37 Фото: pexels
Подозреваемые в создании наркомаркета задержаны за границей. Об этом 8 сентября 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что двое граждан РК, находящихся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции, задержаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Бар (Черногория).

Фото: polisia.kz

"Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая:

  • незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;
  • склонение к их потреблению;
  • участие в организованной преступной группе;
  • дачу взятки должностному лицу", – перечислили в пресс-службе МВД РК.

Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram.

"По преступной схеме они занимались подбором соучастников через объявления о приеме на работу курьерами, а также координацией и финансированием всей незаконной деятельности. В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории".Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что в Турции поймали казахстанца, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
