В Черногории задержаны казахстанцы, находящиеся в международном розыске
Подозреваемые в создании наркомаркета задержаны за границей. Об этом 8 сентября 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что двое граждан РК, находящихся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции, задержаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Бар (Черногория).
"Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая:
- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;
- склонение к их потреблению;
- участие в организованной преступной группе;
- дачу взятки должностному лицу", – перечислили в пресс-службе МВД РК.
Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram.
"По преступной схеме они занимались подбором соучастников через объявления о приеме на работу курьерами, а также координацией и финансированием всей незаконной деятельности. В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории".Пресс-служба МВД РК
Ранее сообщалось, что в Турции поймали казахстанца, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге.
