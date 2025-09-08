В Черногории задержаны казахстанцы, находящиеся в международном розыске

Подозреваемые в создании наркомаркета задержаны за границей. Об этом 8 сентября 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что двое граждан РК, находящихся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции, задержаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Бар (Черногория).

Фото: polisia.kz

"Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;

склонение к их потреблению;

участие в организованной преступной группе;

дачу взятки должностному лицу", – перечислили в пресс-службе МВД РК.

Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram.

"По преступной схеме они занимались подбором соучастников через объявления о приеме на работу курьерами, а также координацией и финансированием всей незаконной деятельности. В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории". Пресс-служба МВД РК

