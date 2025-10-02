Экстрадиция обошлась дорого: казахстанец компенсировал бюджету 1,7 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С казахстанца взыскали 1,7 млн тенге, потраченных на его экстрадицию. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы прокуратуры Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Так, в ведомстве огласили подробности. В июле 2024 года на территории Грузии был задержан осужденный казахстанец, находившийся в международном розыске.
Тогда на его экстрадицию в Казахстан из государственного бюджета было выделено и затрачено свыше 1,7 млн тенге.
Уже 2 октября 2025 года в пресс-службе прокуратуры делают следующее заявление.
"Межрайонным судом по гражданским делам Шымкента исковые требования прокуратуры Аль-Фарабийского района о возмещении расходов были полностью удовлетворены".Пресс-служба прокуратуры Шымкента
Также отмечено, что на сегодняшний день на основании возбужденного исполнительного производства с должника в пользу государства все расходы взысканы в полном объеме.
15 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры рассказывали, что Казахстан добился экстрадиции экс-силовика из Турции.
