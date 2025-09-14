В Семее 15-тонник с грузом угодил в яму в результате коммунальной аварии

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ибраева и Уранхаева, где три недели назад завершили реконструкцию теплотрассы. Колеса 15-тонного грузовика, кузов которого был наполнен еще 15 тоннами грунта, провалились в яму, передает корреспондент Zakon.kz.

Общая нагрузка на дорожное полотно достигла порядка 30 тонн. Самосвал перевозил грунт для проведения дорожно-строительных работ. Он высыпался на оживленной дороге, вызвав необходимость перекрытия движения. 37-летний водитель транспортного средства не пострадал.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

По данным Управления энергетики и ЖКХ области Абай, на этом участке недавно завершились капитальные работы по реконструкции теплотрассы, проходящей между котельными 103 и 103 А.

"Данные работы проводила подрядная организация Alyans XXI. Они начались в 2024 году и завершились в конце августа этого года. На проект было выделено больше двух миллиардов тенге", – рассказали в областном Управлении энергетики и ЖКХ.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Полиция оперативно оцепила территорию, оградив доступ прохожим, чтобы избежать увеличения нагрузки на неплотный грунт.

"37-летний водитель данного транспортного средства, проезжая перекресток, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму. Пострадавших нет, нанесен материальный ущерб", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ области Абай Раджан Сейтканов заявил, что подрядная организация несет ответственность и гарантии по выполненным работам на данном участке, включая асфальтирование. В настоящее время уточняется, повредил ли самосвал новые теплотрассы и что именно вызвало обрушение грунта.

Стоит отметить, что проблемы на данном участке начались уже вскоре после завершения работ: в начале сентября обильные дожди размыли грунт в 50 м от теплового узла, в результате чего провалился легковой автомобиль, а затем и спецтехника, прибывшая на ликвидацию провала.

