События

Землетрясение зарегистрировали в Казахстане

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 13:16 Фото: Zakon.kz
В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, зарегистрировали землетрясение. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что землетрясение зарегистрировано в 12:57 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации".

"Эпицентр расположен в 187 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана... Расчетная интенсивность в с. Кордай составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба МЧС РК

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
