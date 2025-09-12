Землетрясение зарегистрировали в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, зарегистрировали землетрясение. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что землетрясение зарегистрировано в 12:57 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации". "Эпицентр расположен в 187 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана... Расчетная интенсивность в с. Кордай составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало". Пресс-служба МЧС РК Новость дополняется...

