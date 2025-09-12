Землетрясение зарегистрировали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, зарегистрировали землетрясение. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что землетрясение зарегистрировано в 12:57 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации".
"Эпицентр расположен в 187 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана... Расчетная интенсивность в с. Кордай составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба МЧС РК
Новость дополняется...
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript