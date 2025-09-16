Отчим "заработал" на пасынке в Костанайской области более одного миллиона тенге

В Костанайской области арестовали мужчину, который использовал пасынка для "заработка". Отчим постоянно придумывал проблемы и требовал денег на их решение от родного отца ребенка. Когда запросы перевалили за миллион и начались угрозы, в дело вмешалась полиция, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, в Фёдоровском районе отчим использовал 11-летнего мальчика для запугивания родного отца. Для этого он рассказывал пугающие истории. Сначала мальчик якобы совершил аварию. Для возмещения ущерба от отца требовалось 750 тыс. тенге. Затем понадобилось еще 650 тыс. тенге – решить проблему с мнимым задержанием ребенка. Сначала отец верил отчиму и денег не жалел. Однако 30-летний мужчина так осмелел, что следующие полтора миллиона вымогал уже открыто и без прикрас.

"По данным следствия, угрозы сопровождались постоянными звонками и даже вывозом потерпевшего в город "для разговора". В итоге мужчина оказался под следствием по статье "Вымогательство". Расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются". Оперуполномоченный УБОП ДП Костанайской области Бекзат Жанбуршинов

