События

Задымленность в Алматы: горожан попросили сохранять спокойствие

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 16:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
К жителям Алматы обратились в связи с задымленностью, которая появилась в городе во второй половине дня 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространил Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

"Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с возгоранием на полигоне бытовых отходов, расположенном на территории Алматинской области, в городе наблюдается небольшая задымленность", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов (МИО): задействовано 150 человек и более 70 единиц техники от ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 (с. Узынагаш), Казселезащиты, Службы спасения МЧС Алматы, полиции и МИО.

"Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет. Просим сохранять спокойствие и следить только за официальной информацией", – обратились в ДЧС.

Акимат Алматинской области ранее показал масштабы пожара и пояснил, почему его еще не ликвидировали. О возгорании на мусорном полигоне стало известно утром 15 сентября.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
