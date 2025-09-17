Продолжаются работы по ликвидации пожара на алматинском полигоне

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Чингиса Аринова 16 сентября вечером на место возгорания прибыл председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев, сообщает Zakon.kz.

Координация действий ведется как на месте, так и из Командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.



Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник река "Терен-Кара" прокладкой магистральных линий, задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн.



На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол. Тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлечены силы и средства ДЧС г. Алматы, Шымкента, областей Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС.

Всего задействовано более 200 человек личного состава и более 90 единиц техники. Все необходимые меры по ликвидации возгорания выполняются силами МЧС круглосуточно. Днем и ночью спасатели проводят засыпку очагов инертными материалами с последующим уплотнением грунта.

Данный метод позволит полностью перекрыть доступ кислорода к тлению и обеспечить окончательное устранение возгорания.

Ранее были названы причины долгой ликвидации пожара на полигоне Алматы.