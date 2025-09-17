#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Сломал челюсть на глазах у детей": казахстанка кричит о помощи и требует наказания экс-мужа

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:44 Фото: pexels
Жительница Алматы записала видеообращение к президенту Казахстана. Автор рассказала о том, что ее избил экс-супруг на глазах у маленьких детей. Женщина боится, что он может избежать наказания, сообщает Zakon.kz.

На кадрах опубликованного ролика женщина демонстрирует моменты после избиения и процесс восстановления в больнице.

По ее словам, с мужем они развелись еще три года назад. В августе 2025 года экс-супруг под предлогом увидеться с двумя детьми пришел к ним домой.

"Начал приставать, но получил отказ. После чего начал меня избивать на глазах у детей. У меня было сотрясение головного мозга. Он сломал мне челюсть в двух местах, сломал нос. Так как невозможно было собрать челюсть, поставили титаны в двух местах", – продолжила рассказ пострадавшая.

Еще она подчеркнула, что уже прошло три недели, но бывшего мужа до сих пор не привлекли к ответственности.

Под видеообращением также есть и подпись, кричащая о помощи:

"Люди добрые! Помогите! Прошу максимального репоста! Помогите, пожалуйста! Я – мать 2 детей, у меня вся жизнь должна была быть впереди! Почему я должна была лишиться жить полноценно? Как я могу помочь своим детям, став больной? Почему преступники ходят на свободе? Почему за плевок на улице сажают, а за попытку убийства даже не ищут?"

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции.

Там подтвердили, что 28 августа в Управление полиции Жетысуского района Алматы поступило сообщение по факту причинения телесных повреждений жительнице города.

В этот же день, добавили в ведомстве, по данному факту в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 107 УК, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия.

"По завершении следствия будут приняты меры в соответствии с законодательством".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:44
Сломал нос и лишил слуха: казахстанец избил жену за жалобу в полицию

К сожалению, несмотря на ужесточение закона, домашнее насилие продолжает существовать. К примеру, 19 августа 2025 года в Атырау произошло чудовищное преступление. 39-летняя казахстанка погибла от рук супруга. Без матери остались двое детей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
