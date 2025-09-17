В крупнейшей бане Алматы загорелась парилка
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 17 сентября 2025 года, посетители одного из крупнейших банно-оздоровительных комплексов Алматы не смогли насладиться своими любимыми водными процедурами. Всему виной послужило задымление в парильном помещении на первом этаже, сообщает Zakon.kz.
По всей видимости, была массовая эвакуация. Очевидцы рассказывают о столпотворении вокруг бани.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) на запрос корреспондента уточнили, что на место были направлены 34 специалиста и 11 единиц техники.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Пожарные расчеты ликвидировали горение парильной комнаты на первом этаже на площади 10 м²".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Также отмечено, что пожар ликвидировали меньше чем за полчаса.
"Жертв и пострадавших нет", – добавили в ДЧС.
Тем временем в Алатау объявят ЧС из-за пожара на мусорном полигоне.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript