В крупнейшей бане Алматы загорелась парилка

Сегодня, 17 сентября 2025 года, посетители одного из крупнейших банно-оздоровительных комплексов Алматы не смогли насладиться своими любимыми водными процедурами. Всему виной послужило задымление в парильном помещении на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, была массовая эвакуация. Очевидцы рассказывают о столпотворении вокруг бани.

В пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) на запрос корреспондента уточнили, что на место были направлены 34 специалиста и 11 единиц техники.

"Пожарные расчеты ликвидировали горение парильной комнаты на первом этаже на площади 10 м²". Пресс-служба ДЧС Алматы

Также отмечено, что пожар ликвидировали меньше чем за полчаса.

"Жертв и пострадавших нет", – добавили в ДЧС.

