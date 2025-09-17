#АЭС в Казахстане
Происшествия

В крупнейшей бане Алматы загорелась парилка

пожар, баня, Алматы, парилка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 15:15 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 17 сентября 2025 года, посетители одного из крупнейших банно-оздоровительных комплексов Алматы не смогли насладиться своими любимыми водными процедурами. Всему виной послужило задымление в парильном помещении на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, была массовая эвакуация. Очевидцы рассказывают о столпотворении вокруг бани.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) на запрос корреспондента уточнили, что на место были направлены 34 специалиста и 11 единиц техники.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Пожарные расчеты ликвидировали горение парильной комнаты на первом этаже на площади 10 м²".Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Также отмечено, что пожар ликвидировали меньше чем за полчаса.

"Жертв и пострадавших нет", – добавили в ДЧС.

Тем временем в Алатау объявят ЧС из-за пожара на мусорном полигоне.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
