Происшествия

Повлиял ли крупный пожар на свалке на качество воздуха под Алматы

пожар, алматинская область, мусорный полигон, воздух, экология, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 18:40 Фото: акимат Алматинской области
Акимат Алматинской области 17 сентября сообщил результаты санитарно-эпидемиологического мониторинга воздуха после возгорания на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на 35-м километре автодороги Алматы – Конаев, передает Zakon.kz.

С 15 по 16 сентября специалисты отобрали 288 проб воздуха в ближайших населенных пунктах. В части из них были выявлены превышения допустимых норм по отдельным веществам. Жителям, в особенности детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, рекомендовали соблюдать профилактические меры.

По данным акимата, 17 сентября повторные исследования показали соответствие воздуха установленным нормам. Мониторинг продолжается с учетом направления ветра.


"Важно отметить, что за весь период – с 15 по 17 сентября – случаев отравлений и обращений в медицинские учреждения не зарегистрировано. Пострадавших нет", – подчеркнули в акимате.

Ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области продолжается до сих пор. Ранее мы писали о последствиях вдыхания дыма. Подробнее можно узнать здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
