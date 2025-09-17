Свалка горит, голова болит: каковы последствия вдыхания дыма

Ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области продолжается до сих пор. А пока соответствующие службы борются со стихией, многие жители поселков, да и Алматы, пытаются дышать если не полной грудью, то хотя бы вообще. Zakon.kz связался со специалистом.

Напомним, о возгорании на мусорном полигоне стало известно утром 15 сентября.

Из последних новостей касательно мусорных берегов – создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник река Терен-Кара прокладкой магистральных линий, задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол. Всего задействовано более 200 человек личного состава и свыше 90 единиц техники.

Добавим, что ищущими друг друга в "молоке" ежами и медведями ощутили себя жители сначала поселков Али, Отеген-батыр и Байсерке, а потом уже и алматинцы. Ядовитый смрад добрался до и без того ароматного мегаполиса – горожан попросили сохранять спокойствие. Вот так, спокойно, мы улеглись спать в туман – и в нем же проснулись.

Не захлебнулись, конечно, но жалобы имеются. В массе – легкая тошнота и головная боль.

Между тем, по словам профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кардиолога вышей категории, терапевта высшей категории, независимого эксперта по специальности "Терапия" Шолпан Жангеловой, такие вдохи-выдохи чреваты последствиями. А если учесть, что речь идет о пожаре не в лесу, а на помойке, где, куда ни глянь, залежи никому не нужного и ни кем не переработанного пластика...

"Обычно дым содержит ядовитые вещества: угарный газ, мелкие пылинки (PM2.5 и PM10), летучие органические соединения, включая бензол, формальдегид, акролеин, токсины от пластика и резины. Эти вещества обладают доказанным токсическим и раздражающим действием. Они могут вызывать головную боль, тошноту, кашель, слабость, а у людей с болезнями сердца и легких – обострение болезни. При наличии анализа составляющих дыма от органов здравоохранения можно дать и более детальную информацию. Но в случае выраженной опасности местные власти оповестят население", – уверена доктор.

Пока угроза не минует окончательно, она рекомендует:

1. Ограничьте выход на улицу – особенно детям, беременным, пожилым, больным с сердечно-легочными заболеваниями.

2. Держите окна и двери закрытыми, щели уплотните влажной тканью.

3. Используйте респиратор FFP2 или FFP3 (он лучше задерживает мелкие частицы). Если нет – хотя бы влажную марлевую повязку.

4. Дышите через нос, а не через рот – это снижает попадание пыли в дыхательные пути.

5. Пейте больше чистой воды, можно чай или морсы – помогает выводить токсины.

6. Проветривайте квартиру только в период без задымления (например, утром или ночью, когда ветер меняется).

Особенно внимательно к собственному здоровью следует отнестись беременным женщинам, пожилым, людям с астмой, ХОБЛ и сердечно-сосудистыми недугами, а также детям и подросткам.

"Я считаю, что органам здравоохранения и местным властям необходимо организовать мониторинг качества воздуха в зоне задымления, информировать население о неблагоприятных периодах и рекомендовать ограничение активности на улице, обеспечить уязвимые группы средствами защиты и системами очистки воздуха", – подытожила Шолпан Жангелова.