Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории

В области Жетысу 23 сентября потушили природный пожар в нацпарке "Алтын-Эмель". Для его ликвидации пришлось привлекать авиацию МЧС и 120 человек личного состава спасателей области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС, спасатели МЧС ликвидировали природный пожар на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", в 15 км от села Айдарлы Панфиловского района.

"Сегодня с утра был задействован вертолет с водосливным устройством Ми-8 "Казавиаспас" МЧС, выполнивший 24 сброса воды общим объемом 72 тонны. Пожар был полностью ликвидирован на площади 45 гектаров". ДЧС области Жетысу

В пресс-службе добавили, что в тушении природного пожара были задействованы около 120 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Кроме того, помогал бороться со стихией вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас" МЧС.

Благодаря слаженным действиям удалось быстро предотвратить дальнейшее распространение пожара, добавили спасатели.





