#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.01
642.84
6.52
Происшествия

Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории

Пожар на территории нацпарка Алтын-Эмель, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 20:37 Фото: ДЧС области Жетысу
В области Жетысу 23 сентября потушили природный пожар в нацпарке "Алтын-Эмель". Для его ликвидации пришлось привлекать авиацию МЧС и 120 человек личного состава спасателей области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС, спасатели МЧС ликвидировали природный пожар на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", в 15 км от села Айдарлы Панфиловского района.

"Сегодня с утра был задействован вертолет с водосливным устройством Ми-8 "Казавиаспас" МЧС, выполнивший 24 сброса воды общим объемом 72 тонны. Пожар был полностью ликвидирован на площади 45 гектаров".ДЧС области Жетысу

Фото: ДЧС области Жетысу

В пресс-службе добавили, что в тушении природного пожара были задействованы около 120 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Фото: ДЧС области Жетысу

Кроме того, помогал бороться со стихией вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас" МЧС.

Фото: ДЧС области Жетысу

Благодаря слаженным действиям удалось быстро предотвратить дальнейшее распространение пожара, добавили спасатели.


Вчера, 22 сентября, стало известно, что в Алматинской области наконец ликвидирован крупный пожар на мусорном полигоне. Спасатели тушили свалку твердых бытовых отходов целую неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Полная людей легковушка сгорела на трассе Павлодар – Кызылорда
16:56, Сегодня
Полная людей легковушка сгорела на трассе Павлодар – Кызылорда
Падеж скота произошел в Атырауской области
09:47, Сегодня
Падеж скота произошел в Атырауской области
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
07:20, Сегодня
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: