Казахстанская футболистка погибла в ДТП
Фото: Instagram/kff_aielder_ligasy
19-летняя футболистка столичного клуба "Женис" Виктория Кайсаринова стала жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Астана – Павлодар, сообщает Zakon.kz.
Известно, что Виктория играла на позиции защитницы и успела провести 17 матчей в текущем сезоне, из которых 14 – в стартовом составе.
В пресс-службе клуба подчеркнули, что ответственность за трагедию лежит на водителе авто, в котором была спортсменка:
"В ДТП погибла футболистка нашей команды Виктория Кайсаринова. Водитель не соблюдал дистанцию без обеспечения безопасности дорожного движения. Инцидент привел к столкновению с грузовиком".
Последний матч Виктория сыграла 8 сентября – в дерби против "Астаны" была заменена на 30-й минуте из-за серьезной травмы руки.
"В это трудно поверить. Это невосполнимая потеря и тяжелое горе для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родными и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах". Футбольный клуб "Женис"
Также соболезнования выразили в Казахстанской федерации футбола:
"Федерация с глубокой скорбью приняла известие о трагической гибели футболистки женской команды "Женис" Виктории Кайсариновой. Несмотря на юный возраст, Виктория проявила себя как талантливая и трудолюбивая спортсменка, преданная футболу. Ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для родных, друзей, одноклубников и всего футбольного сообщества Казахстана".
О страшном ДТП, произошедшем в Павлодарской области, мы рассказывали 23 сентября 2025 года.
После столкновения с грузовиком легковушка загорелась, ее водитель и четверо пассажиров погибли.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript