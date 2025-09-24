#АЭС в Казахстане
Происшествия

Казахстанская футболистка погибла в ДТП

Виктория Кайсаринова, гибель футболистки, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 10:25 Фото: Instagram/kff_aielder_ligasy
19-летняя футболистка столичного клуба "Женис" Виктория Кайсаринова стала жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Астана – Павлодар, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Виктория играла на позиции защитницы и успела провести 17 матчей в текущем сезоне, из которых 14 – в стартовом составе. 

В пресс-службе клуба подчеркнули, что ответственность за трагедию лежит на водителе авто, в котором была спортсменка:

"В ДТП погибла футболистка нашей команды Виктория Кайсаринова. Водитель не соблюдал дистанцию без обеспечения безопасности дорожного движения. Инцидент привел к столкновению с грузовиком".

Последний матч Виктория сыграла 8 сентября – в дерби против "Астаны" была заменена на 30-й минуте из-за серьезной травмы руки. 

"В это трудно поверить. Это невосполнимая потеря и тяжелое горе для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родными и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах". Футбольный клуб "Женис"

Также соболезнования выразили в Казахстанской федерации футбола:

"Федерация с глубокой скорбью приняла известие о трагической гибели футболистки женской команды "Женис" Виктории Кайсариновой. Несмотря на юный возраст, Виктория проявила себя как талантливая и трудолюбивая спортсменка, преданная футболу. Ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для родных, друзей, одноклубников и всего футбольного сообщества Казахстана".

О страшном ДТП, произошедшем в Павлодарской области, мы рассказывали 23 сентября 2025 года.

После столкновения с грузовиком легковушка загорелась, ее водитель и четверо пассажиров погибли.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
