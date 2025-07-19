"Он может скрыться": судья объяснил арест мужчины, напавшего на хирурга в Костанае

Сегодня, 19 июля, в Костанае по решению суда арестовали мужчину, которого подозревают в нападении на врача. Он будет находиться за решеткой до 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания судья Следственного суда Батырбек Кудабаев опросил следователя, прокурора, подозреваемого Аблайхана Саренжепова и его защитника, и вынес решение.

Процесс проходил онлайн. Как отметили в пресс-службах прокуратуры и Департамента полиции Костанайской области, стражи порядка ходатайствовали о взятии подозреваемого под стражу.

В ходе заседания выяснилось, что 34-летний задержанный – уроженец Костанайской области, а сейчас проживает в Акмолинском регионе. У него есть несколько судимостей. Также на его попечении больные родители и маленькие дети.

"Подозреваемый имеет погашенные судимости, он неоднократно привлекался к уголовной, административной ответственности. Суд считает, что он может скрыться, поэтому вынесено решение о применении к нему меры пресечения, связанной с содержанием под стражей до 17 сентября", – пояснил решение следственный судья.

Постановление следственного суда может быть обжаловано в течение трех дней с момента принятия.

Ранее стало известно о состоянии хирурга Костанайской областной больницы Антона Кистанова, который пострадал от нападения пациента. Мужчину отправили на лечение в Астану.

Подробности инцидента с избиением врача рассказали в пресс-службе областной больницы Костаная. Пациент пришел к доктору, чтобы уточнить диагноз, но повел себя агрессивно.