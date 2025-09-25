"Решил передохнуть": близ Алматы грузовик ушел под землю
На видео также можно заметить гору свежего асфальта, который, судя по всему, и перевозил большегруз.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области прокомментировали инцидент.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранители уже начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ.
"По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал".Пресс-служба ДП Алматинской области
Также в заявлении страж порядка сказано, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.
Несмотря на происшествие, комментаторы пытаются отшучиваться.
"Что ж тут необычного? Решил передохнуть. Добро пожаловать!" – пишут пользователи после просмотра.
Похожая история произошла 24 сентября в центре Бангкока. Там обрушилась часть дорожного полотна. В итоге на месте появилась яма глубиной 50 м.