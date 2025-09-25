#АЭС в Казахстане
События

"Решил передохнуть": близ Алматы грузовик ушел под землю

грузовик, Алматинская область, провалился под землю, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:11 Фото: Instagram/krisp_almaty
Зрелищные кадры сняли очевидцы в поселке Боралдай Алматинской области сегодня, 25 сентября 2025 года. Там асфальт не выдержал тяжести многотонного грузовика и часть машины ушла под землю, сообщает Zakon.kz.

На видео также можно заметить гору свежего асфальта, который, судя по всему, и перевозил большегруз.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области прокомментировали инцидент.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители уже начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ.

"По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также в заявлении страж порядка сказано, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.

Несмотря на происшествие, комментаторы пытаются отшучиваться.

"Что ж тут необычного? Решил передохнуть. Добро пожаловать!" – пишут пользователи после просмотра.

Похожая история произошла 24 сентября в центре Бангкока. Там обрушилась часть дорожного полотна. В итоге на месте появилась яма глубиной 50 м.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
