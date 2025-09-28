Шум вокруг самсы с личинками в школьной столовой прокомментировали в области Жетысу

27 сентября руководитель отдела образования Коксусского района Куат Кузбаев прокомментировал инцидент с личинками в самсе из школьной столовой, сообщает Zakon.kz.

Шумиха в соцсетях началась после видео якобы из столовой школы №2 имени Медеубая Курманова села Балпык би Коксуского района. В ролике, опубликованном в одном из местных пабликов, внутри самсы показаны живые личинки. Со слов очевидцев в комментариях, видео записали сами школьники.

Ролик моментально вызвал бурную реакцию в социальных сетях и обеспокоенность среди родителей учеников. Не остались безучастными и в отделе образования Коксусского района. Несмотря на попытки в комментариях опровергнуть связь с казахстанской школой, в районном отделе образования подтвердили, что реагируют на инцидент. С разъяснением проводимой работы выступил руководитель отдела Куат Кузбаев.

"На данный момент по факту, указанному в публикации, проводится разъяснительная работа с родителями школы. Для проведения контрольных мероприятий отделом образования направлено письмо в управление санитарно-эпидемиологического контроля района. По итогам контрольных мероприятий в отношении арендатора школьной столовой будут приняты меры согласно закона Республики Казахстан", – сказал Куат Кузбаев.

Глава районного отдела образования добавил, что итоги проведенного контроля сообщат дополнительно.

