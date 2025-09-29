#АЭС в Казахстане
Происшествия

В СКО умирают домашние утки и гуси: оставшихся птиц советуют пустить на тушенку

В СКО гибнет домашняя птица, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 03:50 Фото: pixabay
Прямо на ходу от неизвестной болезни на подворьях в селе Бугровое сотнями гибнут пернатые, сообщает Zakon.kz.

Семья на севере страны решила попробовать себя в предпринимательстве и нынешней весной взяли в кредит 13 млн тенге. На все деньги Ольга с супругом купили птицу и оборудование для фермы, передает "КТК".

Вот только неизвестная болезнь уничтожила в хозяйстве уже 600 гусей, кур и индюков. Птицеводы заметили, что болезнь привела в негодность исключительно непривитых особей. Со слов местных жителей, болезнь распространяется молниеносно и не оставляет шансов выжить.

Люди стали боятся уже не только за пернатых, но и за свое здоровье. Передается ли болезнь человеку, неясно, ведь диагноза нет. Единственное, в чем уверены ветеринары – это не птичий грипп. Мертвую птицу вывозят на окраину села и выбрасывают в яму. Гусей, кур и уток, которые пока живы, местные пускать на мясо не спешат. Боятся заразиться.

"Мне сказали: "Просто-напросто зарежьте. Пока живые, зарежьте". Я зарезала гуся, получается, вскрыла его, а у него повреждена печень. Печень – разводы белые, белые пятна на печени, вот я не стала их убивать. Ветврачи приехали, сказали: "Можете живую птицу бить, не заразно, тушенку делать". Нет, я этого делать не буду", – рассказала Ольга Зуева.

Ветеринары предполагают, что птица, возможно, гибнет от пастереллеза. Это заболевание передается через укус больных животных, корм и воду. Специалисты взяли в очаге необходимые пробы. Подтвердится ли диагноз или нужно будет отрабатывать другие версии, обещают рассказать уже во вторник, а пока птицеводов попросили подготовить птичники для тотальной дезинфекции.

В Туркестанской области люди задыхаются от удушливого запаха от местного скотомогильника и все свои болезни связывают именно с вредным объектом.

