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Происшествия

Помощь людей понадобилась диким уткам и лебедям после снежной бури в Актау

лебедь, дикие птицы, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 12:51 Фото: pixabay
Сразу несколько владельцев частных домов в селах Мангистауской области обнаружили на территории своих дворов диких перелетных птиц. Чтобы спасти обессиленных пернатых, сельчане обратились к работникам заповедных зон и природных парков, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауской территориальной инспекции охотничьего хозяйства и животного мира рассказали, что 7 марта владелец дома в селе Акшукур обнаружил в своем дворе лебедя, пишет lada.kz:

"Инспекторы заповедной зоны "Кендирли-Каясан" приехали по адресу и, осмотрев птицу, установили, что она не пострадала, а просто ослабла. Лебедя выпустили в естественную среду обитания – Каспийское море".

Аналогичный случай произошел в селе Шайыр Мангистауского района, где также обнаружили лебедя. За помощью обратились к инспектору Государственного регионального природного парка "Кызылсай". В итоге птицу доставили к берегу моря.

27 февраля житель 7-го микрорайона Актау приютил у себя на ночь обессиленную утку. Птица переночевала в ванной комнате и на следующий день была отпущена в море.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области десятки тюленей находят в вахтовых поселках, на месторождениях и в степи. В основном это сивари, то есть совсем молодые особи, которые родились в 2025 году.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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