Происшествия

Девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск

девочку экстренно эвакуировали из села в Усть-Каменогорск на вертолете, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 21:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 2 октября пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совершили санитарный вылет в Тарбагатайский район. Из села Акжар в Усть-Каменогорск на вертолете Ми-8 МЧС РК была экстренно доставлена девятилетняя пациентка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, опытные пилоты с врачами санавиации благополучно доставили нуждающуюся в помощи в медицинское учреждение.

"Санитарная авиация МЧС РК продолжает выполнять жизненно важную миссию", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь в Кызылорде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
