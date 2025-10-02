Девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днем 2 октября пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совершили санитарный вылет в Тарбагатайский район. Из села Акжар в Усть-Каменогорск на вертолете Ми-8 МЧС РК была экстренно доставлена девятилетняя пациентка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, опытные пилоты с врачами санавиации благополучно доставили нуждающуюся в помощи в медицинское учреждение. "Санитарная авиация МЧС РК продолжает выполнять жизненно важную миссию", – отметили в министерстве. Ранее сообщалось, что новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь в Кызылорде.

