Девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск
Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 2 октября пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совершили санитарный вылет в Тарбагатайский район. Из села Акжар в Усть-Каменогорск на вертолете Ми-8 МЧС РК была экстренно доставлена девятилетняя пациентка, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, опытные пилоты с врачами санавиации благополучно доставили нуждающуюся в помощи в медицинское учреждение.
"Санитарная авиация МЧС РК продолжает выполнять жизненно важную миссию", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь в Кызылорде.
